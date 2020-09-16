Ege ve Akdeniz'de hafta sonu için tropikal fırtına beklentisi

Ege ve Akdeniz üzerinde hafta sonu kasırga oluşabileceği belirtiliyor.

Meteorolojik modellerin bazılarında bu kasırganın rotasında Türkiye de gözüküyor. Modellere göre 18-19 Eylül'de sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenmesi tahmin edilen olan tropikal fırtına “Tulpar” 18 Eylül Cuma gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege ve Akdeniz Bölgesi’ne doğru hareket edebilir.

Tulpar'ın, sürekli esen rüzgar ile saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arasında olabileceği kaydediliyor.