Ege ve Akdeniz kıyılarını işgal ettirecek düzenleme

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararına göre yerleşim yeri yapmaya uygun olan taşlık ve verimsiz orman arazileri ile Bakanlığın orman olarak muhafazasında yarar görmediği araziler orman dışına çıkarılabilecek. Yasalaşarak yürürlüğe giren bu düzenleme ile başta İstanbul, Antalya, İzmir, Çanakkale, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay gibi ormanların yoğun olduğu iller ile Karadeniz Bölgesinde orman arazilerine bitişik ya da orman içindeki arazilerdeki işgaller ödüllendirilmiş ve teşvik edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman olarak muhafazasında yarar görmediği araziler orman dışına çıkarılabilecek. Bugünkü Resmi Gazetede (7 Ocak 2021) yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre ayrıca taşlık, kayalık ve fiilen orman vasfı taşımayan yapılaşmaya uygun araziler de oluşturulacak bir komisyon eliyle yapılacak çalışmanın ardından orman dışına çıkarılabilecek.

Ekonomik yarar görülmezse orman sayılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygun görmesi durumunda, “Üzerinde ağaç toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan araziler”, “Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yer” kapsamına alınarak orman dışına çıkarılacak.

İşgaller ödüllendirilecek

Düzenlemede “yerleşim yeri olarak” tarif edilen alanlar, devlet ormanlarında 28 Nisan 2018 tarihinden önce yapılan ve orman sınırına bitişik konumda bulunan belde, köy veya mahallenin kesintisiz devamı halinde gelişmiş birden çok konut ile devlet ormanı içerisinde ise en az beş adet olmak üzere içerisinde sürekli ya da dönemsel ikamet edilen toplu yapıları kapsıyor. Ayrıca özel iş yerleri, kamusal binalar ile ahır, samanlık, ambar, avlu gibi müştemilat, yol ve tesisler gibi müşterek olarak kullanılan yerler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Tarıma elverişli değilse...

Yönetmelikte yer verilen “Tarım arazisine dönüştürülmesi mümkün olmayan yerler” tanımı ise “Toprak derinliğinin 20 cm’den az olan veya arazi meylinin yüzde 12’nin üzerinde olduğu araziler ile tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu nedeniyle mevcut haliyle tarımsal ürün yetiştirilemeyecek araziler” olarak tanımlanıyor.

Arazi çalışmaları komisyon tarafından yürütülecek

Düzenleme kapsamında orman dışına çıkarma işlemleri yapılması için mahalle, köy ve beldelerde orman kadastrosu ve 2/B uygulamalarının yapılarak kesinleşmiş olması gerekiyor. Orman dışına çıkarma işlemleri, ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Mili Emlak Müdürlüğü’nün başvurusu ile Orman Bölge Müdürlükleri tarafından değerlendirmeye alınacak. 6831 Sayılı kanun kapsamındaki hükümlere göre oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak orman dışına çıkarma çalışmaları, bu alanların Orman Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmesiyle sonuçlanacak.

Orman işgallerinin yoğun olduğu iller

Yasalaşarak yürürlüğe giren bu düzenleme ile başta İstanbul, Antalya, İzmir, Çanakkale, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay gibi ormanların yoğun olduğu iller ile Karadeniz Bölgesinde orman arazilerine bitişik ya da orman içindeki arazilerdeki işgaller ödüllendirilmiş olacak.

Anayasa 'Ormanlarda zamanaşımı ile mülk edinilemez' diyor

Ormanların korunması ve geliştirilmesini düzenleyen Anayasa’nın 169. Maddesi, Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz” hükmünü getiriyor.