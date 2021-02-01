Ege Denizi'nde art arda depremler

AFAD’ın açıklamasına göre, Ege Denizi’nde Midilli açıklarında saat 08.03’te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasından sonra 5,1, 4,8 ve 4,7 büyüklüğünde dört deprem daha meydana geldi. Depremler başta İzmir olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" açıklaması yaptı.

Yunanistan tarafında da ilk elden herhangi bir hasar bildirilmedi. Midilli yakınlarında 4,0 büyüklüğünde 4. bir deprem daha meydana geldi.

'Gerginlik boşalımı sürecek'

Gerginlik boşalımının süreceğini söyleyen Jeofizik Profesörü Prof. Dr. Ahmet Ercan Haber Global'e yaptığı açıklamada, depremlerin ardından uyarılarda bulundu.

Ercan şöyle konuştu:

"Bayraklı'dan korkarım, Bayraklı ve Bornova'da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1'lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var."

'Sisam'la ilgisi yok, tamamen ayrı faylarda'

NTV'ye konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Şerif Barış da depremlerle ilgili açıklamalar yaptı. Barış, "Deprem fırtınasından bahsediyorsak, birkaç saat içerisinde yüzlerce deprem olmalı. Bu bir deprem fırtınası değil. Daha önceki depremle, Sisam'la ilgisi yok, tamamen ayrı faylarda. Deprem tahminlerinde yanlış yöntemler kullanılıyor. Deprem tahminlerinin basınç değişimiyle, hava durumuyla ilgilsi yok. Deprem öngörüsü almak isteyen vatandaşlar Kandilli ve AFAD verileri dışında hiçbir şeyi veri almasınlar" şeklinde konuştu.