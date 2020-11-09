Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gökçeada'ya 229 km mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yunanistan'ın Larisa açıklarında, Gökçeada'ya 229 kilometre mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.16'ta meydana gelen depremin derinliği 3,6 kilometre olarak ölçüldü.