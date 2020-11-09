AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yunanistan'ın Larisa açıklarında, Gökçeada'ya 229 kilometre mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.16'ta meydana gelen depremin derinliği 3,6 kilometre olarak ölçüldü.
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gökçeada'ya 229 km mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yunanistan'ın Larisa açıklarında, Gökçeada'ya 229 kilometre mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.16'ta meydana gelen depremin derinliği 3,6 kilometre olarak ölçüldü.