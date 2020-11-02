Ege Bölgesi’nde iki konuttan biri sigortasız

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir deprem bölgesinde göreve başladı. Ege Bölgesi genelinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir'de bulunuyor. İzmir'de sayıları 1 milyon 10 bin 220 olan evlerin yüzde 56'sı deprem sigortası yaptırmış durumda.

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiklerini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduklarını belirtti. Turgut şunları söyledi:

"DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler."

Bu arada, Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor.

En fazla 240 bin lira tazminat ödeniyor

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 bin TL lira olarak belirlendi. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınıyor.