Ege açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin 5'inci gününde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, Merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 23.35 sıralarında yaşanan depremin 16 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Deprem İzmir şehir merkezine 80 kilometre, Urla'ya 23 kilometre mesafede denizde gerçekleşti.

İzmir günlerdir ilk depremin artçı şoklarıyla sarsılıyor. AFAD'ın açıklamalarına göre 30 Ekim'den beri 4 ve üstü şiddette 40'tan fazla sarsıntı kaydedildi.