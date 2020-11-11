Efkan Ala: Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayım

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Efkan Ala, görevini devralırken yaptığı konuşmada Erdoğan'a teşekkür ederek "Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayım. Türkiye'nin etrafındaki bölgede dengeler yeniden kuruluyor" dedi.

AKP Bursa milletvekili Ala "Etkili bir partinin, bu kadar sıkıntılı, problemli bir dönemde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını üstlenmek ağır bir sorumluluktur. Bu takdirde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Ala "Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayım. Türkiye'nin etrafındaki bölgelerde dengeler yeniden kurulmaktadır. Türkiye çok şükür ki böyle bir ortamda, bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili olan bir devlet olarak önemli bir yol üstlenmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de bölgelerdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, orada Türkiye'nin alması gereken pozisyonu alması konusunda azami derecede katkıda bulunmak için çalışacağız" diye konuştu.