Efemert Tekstil işçileri ödenmeyen ücretlerini aldı

İzmir Bornova’da faaliyet yürüten ve Mango'ya üretim yapan Efemert Tekstil’de Mart ayına ilişkin ücret alacakları ödenmeyen işçiler geçen hafta Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmıştı.

Mart ayı maaşlarına ilişkin yalnızca 800 lira ödeme yapılan işçiler geriye kalan alacakları ödenmeyince Haziran ayında işten ayrılmıştı. Şirket yetkilileri tarafından ödeme sözü verilmesine rağmen Eylül ayına kadar herhangi bir ödeme yapılmamış, işçiler oyalanmıştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçilerin mücadelesi sonuç verdi. Eksik kalan maaş ödemeleri ve fazla mesai ücretleri Efemert Tekstil tarafından Cuma günü ödendi.