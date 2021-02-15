'Edremit Zeytinli sulak alanı rant kurbanı olmasın'

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli-Altınkum mevkiinde yer alan Hazine’ye ait 379 dönüm büyüklüğünde sulak alanın Milli Emlak tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilip "rezerv yapı alanı" olarak yapılaşmaya açılması tepkiyle karşılandı.

AKP'li başkan Yılmaz: Gayrimenkul geliştirmenin derdindeyiz

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın büyükşehir belediye meclisinde konuyla ilgili yapılan itirazlar üzerine yaptığı konuşmada sözkonusu alanı "hiç kimsenin anlam veremediği, bomboş bir arazi" diye nitelediğini hatırlatarak bu konuşmanın talihsiz olduğunu dile getirdi.

AKP'li başkan Yılmaz o konuşmasında “Zeytinli’deki arazide pazar alanı, cami, terminal, turizm amaçlı bölümler, konut alanları yapılacak parseller üretip satmayı planlıyoruz. Buradan gelir elde edeceğiz. İhtiyaçların karşılandığı, modern olanakların sağlandığı bir bölgeye dönüştürmek istiyoruz. Daha fazla hizmet vermek ve şehre katkı sağlamak için gayrimenkul geliştirmenin derdindeyiz. Burası hiç kimsenin anlam veremediği, bomboş bir arazi. Milli Emlak zamanında satmamış, imarla ilgili bir çalışma yapılmamış. Şimdi Büyükşehir’in yapması lazım. Edremit Belediye Başkanımızla konuştuk, buranın değerlendirilmesi ve üretilecek kaynağın tüm şehir ve ilçelerimiz için kullanılması gerekiyor" demişti.

Yapılaşmaya açılan yaklaşık 380 bin dönüm büyüklüğündeki sulak alan...

'Bomboş arazi değil sulak alan'

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada "Söz konusu parsel, 'hiç kimsenin anlam veremediği, bomboş bir arazi' değil, doğal bir sulak alandır. Tıpkı civardaki diğer konutların bulunduğu alanların eski hali gibi. Tıpkı Altınkum’dan sonra Ören’e doğru giderken yer alan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen ve korunması gereken 'Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı' gibi" denildi.

Sulak alanların yaban hayat için hayati öneme sahip olduğu ve su kalitesi bakımından da önemli katkılarda bulunduğuna işaret eden dernek bu alanların erozyonu ve selleri önlediğini, yeraltı su kaynaklarını yenilemede rol aldığını dile getirdi.

'Doğal haliyle kalsın ya da tabiat parkı yapılsın'

"Söz konusu alanın yapılaşmaya açılmasından ve konut alanı olarak satışı kararından acilen vazgeçilmelidir" denilen açıklamada bu alanın ya doğal haliyle bırakılması ya da doğal tabiat parkı olarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada "Edremit körfezimiz, zaten yetersiz alt yapısı ile en ufak bir yapılaşma baskısını dahi kabul edecek durumda değildir. Bu bölgede yapımı öngörülen 5 bin konut ile en az 20 bin kişilik ilave bir nüfus bölgenin kesinlikle kaldıramayacağı bir yük getirecektir" denildi.

Edremit Belediyesi’ni de söz konusu alanın korunması için sorumluluk almaya davet eden dernek "Körfez halkını ve tüm yaşam savunucularını sulak alanlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.