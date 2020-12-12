Edirne'de tablo ağırlaşıyor: Sınır kapısı açık, yoğun bakımlar dolmuş durumda

Haziran ayında başlayan normalleşmenin en ağır faturasını ödeyen kentlerden biri Edirne oldu. Bir ara en az vaka sayılarının olduğu kentler arasında gösterilen Edirne ticari kaygılarla açılan sınır kapısının kurbanı haline geldi.

Kapılar ilk açıldığında giriş – çıkış için istenen 48 saat içinde yapılmış test sonuçları gelen turist sayısını düşürdüğü için istenmemeye başladı.

Temmuz ayı itibariyle herhangi bir kontrolün olmadığı sınır kapılarından ayda ortalama 200 bin Bulgar turistin giriş-çıkış yapması ile Edirne’de Covid-19 vakaları hızla artmaya başladı.

Günde 3-4 yoğun bakım hastası ölmeye başladı

Son bir aydır Edirne Tabip Odası’nın tüm uyarılarına rağmen esnafın talepleriyle hiçbir önlem alınmadı. Bundan bir ay önce Edirne’de tüm yoğun bakımlar dolmuş ve bodrum katlarında yeni yoğun bakım üniteleri açılmaya başlamıştı. Fakat gelinen noktada yeni yoğun bakımlar da dolmuş durumda.

AKP il başkanı

Hem Valilik hem de Belediye ise bu durumun ana nedenlerinden biri olan sınır kapılarına dair hiçbir adım atmıyor.

Konuya dair tek açıklama yapan isim olan AKP İl Başkanı ise "Her şey kontrol altında, sınır kapılarını kapatmayı düşünmüyoruz" dedi. Onun bu açıklamayı yaptığı hafta yoğun bakımlar yüzde yüz oranında dolmuş ve günlük 3-4 yoğun bakım hastası ölmeye başlamıştı.

Günde 300 vaka

Gelinen noktada sağlık emekçileri günde 300 vakanın görüldüğü kentte filyasyon ekiplerinin ilaç dağıtımına yetişemediğini ve halkın sağlık hizmetine ulaşma koşullarının günden güne kötüleştiğini belirtiyor. Hastaların bir kısmınına yoğunluktan geç ilaç ulaştırılıyor, 112 ulaşımının sağlanamadığı durumlarda "ilacınıza geç ulaşırsınız, özel aracınız varsa gelin alın" deniyor.

Bölgede pandemiye yakalanan gebe ve bebek sayısında ciddi artış bulunduğunu, özel hastanelerin bu durumu fırsata çevirerek tedavi bakım hizmetleri ücretlerini kontrolsüz bir şekilde artırdığı belirtiliyor.

Sınır kapıları hala açık

Son gelen kısıtlamalarla birlikte Bulgar turistin yoğun olarak ziyaret ettiği Cuma pazarının ve kafelerin kapatılması ile sınır kapılarından giriş-çıkış sayısının yarı yarıya azaldığı fakat hala sınırların açık olması sebebi ile kentte herhangi bir değişim olmadığı belirtiliyor. Kısıtlama kararlarının üstünden 10 gün geçmesine rağmen vaka ve yoğun bakım sayılarında en ufak bir düşüş gözükmüyor. Hala ciddi sayıda Bulgar turist şehrin AVM’lerine kalabalık gruplar halinde gelmeye devam ediyor.

Salgın koşulları ağırlaşırken Trakya'da son durum

Ülkemizde salgın kontrolden çıkmış durumda. Özellikle büyükşehirlerden gelen haberler durumun vahametini gözler önüne seriyor. Trakya'da görev yapan sağlık emekçileri ile bölgeyi konuşmuştuk.

Hem Bakanlığın hem de TTB’nin açıklamalarına göre Trakya’da vakalar ülke genelinin üzerinde bir artış gösteriyor. Bunun sebebi sizce nedir?

Aslında ana sebep ülke gerçekleriyle aynı. Kontrolsüz normalleşme, alınan önlemlerin sadece patronları düşünerek alınması ve plansız çalışma. Tabi yine de bölgenin kendi özel sorunları da belirleyici oldu. Bunların başında Edirne’de sınır kapılarının açık olması ve en ufak bir denetime tabi olmaması geliyor. Sınır kapılarının ticari amaçlarla açılması ile halkın sağlığını hiçe sayan bir tutum sergilendi. Pandeminin koşullarının çok ağır boyutlara ulaşmasına sebep olan bu kontrolsüz geçişler özellikle Edirne ilinde vaka sayılarının patlamasına neden oldu. Aylık ortalama 200 bin Bulgaristan vatandaşının alışveriş yapmak için sınırı geçmesi ve en ufak bir denetimin, hatta ateş ölçümünün bile yapılmaması ile Edirne pandemi için felaket denilecek sayılara ulaştı. Sağlıkçıların sınırların denetlenmesine yönelik çağrıları ise ‘döviz geliyor’ sözleri ile görmezden geliniyor. Şehirlerarası hareketlilik ise bu artışın bir diğer sebebi oldu. Bölgemizde bir ilden diğerine, bir ilçeden diğerine günlük olarak başta sanayi işçileri olmak üzere fazlaca insan hareketliliği var. Salgının en fazla görüldüğü İstanbul ilinden de bölgemize işçi servisleri ile binlerce işçi gündelik olarak sanayi yoğun bölgelere geliyor. Çerkezköy, Çorlu başta olmak üzere sanayi yoğun bölgelerde İstanbul ikametli pek çok emekçi bulunuyor. Bu hareketlilik de salgının yayılmasına katkı koydu. Trakya içinde bu derece hareket olmasına karşın devlet kurumları arasında en ufak bir koordinasyon olmadığını söyleyebiliriz. Uygulamalarda il il ve hatta ilçe ilçe farklılıklar salgının yayılmasına olanak sağlamıştır.

Özellikle Çorlu ve Çerkezköy sanayi hattı olarak biliniyor. Yüzlerce işletmenin olduğu yerler. İş yerlerinde durum nedir? Pandemi kuralları uygulanıyor mu?

İş yerlerinde de durum kontrolden çıkmış durumda. Emekçi nüfusun yoğun olduğu Tekirdağ ilçelerinden Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı'da vaka sayısı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Çerkezköy gibi sanayinin yoğun olduğu bir yerde günlük pozitif hasta sayısı 260-360 arasında değişen ciddi rakamlara ulaşmasını değerlendirirken önemli salgın noktalarının fabrikalar ve üretim yerleri olduğunun altını çizmek gerekir.

Fabrikalarda salgına dair en önemli gündem üretimin devam etmesidir. Alınan önlemler işçilerin sağlığını değil patronun kar hırsına göre alınıyor. Durumu idare edecek kadar önlem alınması, en az maddi hasarla atlatma çabalarından dolayı hastalık kontrol edilememektedir. Bu sebepten dolayı salgını durdurmak için en önemli işlerden biri olan filyasyon çalışmaları tam olarak yapılamamıştır.

Sermayedarlar ve vekilleri, bir işletmenin içinde üretimin kritik bir bölümünü icra eden işçinin filyasyona takılmamasını sağlamaya çalışmışlardır. Sağlık sistemindeki aşırı yoğunluk PCR testinin geç sonuçlanmasına, filyasyon işleminin 1-2 gün bazen 3-4 gün geç yapılmasına, dolayısıyla işyerinde salgının yayılmaya devam etmesine yol açmıştır. Salgının başlarında ülkemizde uygulanan 14 gün izolasyondan, 10 gün izolasyona geçilmiş, dolayısıyla işçiler belki de bulaştırıcılık dönemini bitirmeden işe geri dönmüştür. Bu da salgının yayılmasına neden olmuştur. Süreç içinde pek çok kez model değiştirilmiş, iş tanımları değiştirilmiştir. Çalışanlar birçok hak kaybına uğramıştır. Yine ülkede ekonomik krizin etkileri de işçi sınıfının virüse karşı korunmasına engel olmuştur. Her geçen gün artan hayat pahalılığı, ücretsiz izin uygulamasının olağanlaştırılması ile işçilerin yaşam standartları her geçen gün düşmüştür. Virüse karşı bağışıklığı güçlü kılmanın en önemli etkenleri olan sağlıklı beslenmek işçiler için daha da zor hale gelmiştir.