Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu

Edirne’nin kırmızı kategoride bulunmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbir ve kısıtlamaların yapıldığını açıkladı.

DHA haberine göre kentte bugün 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde HES kodu uygulaması başladı. Kodlarını gösteremeyen yurttaşlar içeriye alınmadı. Marketlerin dış alanında yer alan sebze meyve ve diğer reyonlar da 15 gün süreyle kaldırıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"-Edirne İl merkezinde bulunan, halkın yoğun olarak kullandığı Tunca ve Meriç nehri kıyıları, Bosnaköy ve NATO Köprüsü bölgesi, Tavuk Ormanı ve Kent Ormanının halkın kullanımına geçici olarak kapatılmasına, özel izin belgesi olmayan araçların yukarıda belirtilen yerlere girişlerinin 05.03.2021 tarihinden itibaren geçici olarak yasaklanmasına,

-Edirne il merkezinde bulunan içinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parkları ile halkın yoğun olarak kullandığı tüm genel parkların (15 Temmuz Şehitler Parkı, Özgür Çocuklar Parkı, Gölet Parkı, Polis Parkı, Selimiye Parkı, Altunhan Parkı ile diğer parklar) halkın kullanımına 05.03.2021 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılmasına,

-Edirne İl merkezinde kısıtlamanın olduğu Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında en yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri karar altına alındığından, toplam net işyeri alanı 150 m2 ve üzerinde olan marketlerin otoparklarının kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde araç girişlerine tamamen kapatılması kararı alındı."