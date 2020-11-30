Edirne'de işyerinde kadın cinayeti

Edirne’de Nilay K. adlı kadın işçi boşanma aşamasında olduğu Mehmet Emin K. tarafından, çalıştığı markette öldürüldü.

Gündem Edirne'nin haberine göre cinayeti işlediği silahla intihar etmek isteyen Mehmet Emin K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kadın cinayeti dün akşam saatlerinde Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki bir markette işlendi.

Mehmet Emin K., boşanma aşamasında olduğu Nilay K.’nin kasiyer olarak çalıştığı marketi elindeki av tüfeği ile bastı.

Eşinin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan kasiyer kadın hayatını kaybetti.

Cinayet silahını kullanarak kendi yaşamına da son vermek isteyen Mehmet Emin K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber Kadın cinayeti: Eski eşini 8500 TL karşılığında arkadaşına öldürttü