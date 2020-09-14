Edirne’de iplik fabrikasında 34 işçi Covid-19'a yakalandı

Edirne Havsa’da faaliyet gösteren Kilim Mensucat İplik Fabrikası’nda 34 işçi Covid-19'a yakalandı. DİSK Tekstil’in yetkili olduğu fabrikada üretime 21 gün ara verildi, tüm işçiler karantinaya alındı.

BirGün'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre, DİSK Tekstil Genel Merkez Örgütlenme Daire Başkanı Savaş Testici, "Sağlık Bakanlığı sadece hastalığa yakalanan ve hasta işçilerle temaslı olanları karantinaya almayı öneriyor. İşveren de yeni sipariş aldığı için üretimi durdurmaktan yana olmadı. Ancak yaptığımız müzakereler sonucu hastalığın tüm fabrikaya yayılabileceğini söyledik ve kapatma kararı aldırdık" dedi.

Maske dağıtan işçi hastalandı

Testici, fabrikada salgının nasıl başladığını ise şöyle anlattı:

"Bir arkadaşımızın kız kardeşi Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde ameliyat oluyor. Arkadaşımız da 4 gün izin alıp onun yanına refakatçi olarak gidiyor. Daha sonra geri döndüğünde çarşamba günü rahatsızlandı. Hastanede test oldu ve perşembe günü pozitif olduğu ortaya çıktı. Ancak arkadaş önceki gece maske dağıtmış. Bu nedenle hastalık diğer arkadaşlara da yayıldı. Şu anda 34 işçi pozitif."

Üretime ara verildi

Fabrikada 350 kişinin konfeksiyon, 100 kişinin ise iplik bölümünde çalıştığı bilgisini veren Testici, "Ayrıca atölyeler, kazancılar, güvenlik derken çalışan sayısı 520’yi buluyor. İşverenle müzakere yürüttük. Vakalar konfeksiyonda çıksa da oradaki işçi arkadaşlarımızın eşleri iplikte çalışıyor. Bu nedenle iplik bölümünün de karantinaya alınması gerektiğini, yoksa salgının tüm fabrikaya yayılacağını söyledik. İşveren yeni sipariş aldığı için başta olumlu yaklaşmadı. Ancak müzakereler sonucu tüm fabrikanın kapatılması kararında uzlaştık" dedi.

Covid-19’a yakalanan 34 işçinin yurtlara yerleştirildiğini kaydeden Testici, “Tüm arkadaşlarımız karantinada. İşveren kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İşçinin devletten aldığı ödeneğin eksiğini işveren tamamlayacak. Arkadaşlarımız mağduriyet yaşamayacak” diye konuştu.