Edirne'de, barajlarda doluluk oranı yüzde 46'ya ulaştı

Son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığı, üründe mahsul kayıplarının olduğu ve göletlerin kuruduğu Edirne’de, Aralık ayında metrekareye 68.8 kilogram yağış düştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, özellikle şehrin güney ve kuzeyindeki barajlarda doluluk oranının yüzde 46 seviyesinde olduğunu, olası kuraklık durumunda ise nehirlerin bu barajları yüzde 100 doldurabilecek kapasiteye sahip olunduğunu söyledi.

Erdinç Kuran, Edirne’de Bulgaristan’dan dolan Tunca, Meriç ve Arda nehirlerinin bulunduğunu belirterek, bu nehirlerin kentte birleşip Meriç olarak Saros Körfezi'ne boşaldığını söyledi:

"Bu nehirlerin üzerinde baraj yapma imkanı olmadığı için bizim mevcut güneydeki arazileri sulamamız için off-stream dediğimiz yan havzalarda barajlarımız bulunmakta. Bunlara örnek verirsek Hamzadere Barajı, Altınyazı Barajı, Sultanköy Barajı ve Yenikarpuzlu Barajı gibi. Bunlar Meriç Nehri'nden dolduruldukları için doluluk oranları yüzde 46 seviyesinde. Daha çok Meriç Nehri'nden doldurulup yazın sulamada kullanılıyorlar.”