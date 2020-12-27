Edirne'de, barajlarda doluluk oranı yüzde 46'ya ulaştı

Son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığı, üründe mahsul kayıplarının olduğu ve göletlerin kuruduğu Edirne’de, Aralık ayında metrekareye 68.8 kilogram yağış düştü.
Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, özellikle şehrin güney ve kuzeyindeki barajlarda doluluk oranının yüzde 46 seviyesinde olduğunu, olası kuraklık durumunda ise nehirlerin bu barajları yüzde 100 doldurabilecek kapasiteye sahip olunduğunu söyledi.
Erdinç Kuran, Edirne’de Bulgaristan’dan dolan Tunca, Meriç ve Arda nehirlerinin bulunduğunu belirterek, bu nehirlerin kentte birleşip Meriç olarak Saros Körfezi'ne boşaldığını söyledi: