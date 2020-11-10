Edirne Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne İl Genel Meclisi’nin 2021 yılı mali bütçe görüşmelerine katılarak, kentteki sağlık çalışmaları ve yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de geniş önlemler alındığını ifade eden Yıldırım, il genelinde 40 filyasyon ekibi aracılığıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Edirne genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70’lerde olduğunu belirten Yıldırım, “Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sığınağı yoğun bakıma çevirdik. Bakanlığımızdan 10 yeni ventilatör aldık. ASELSAN yetkilileri kurulumlarını yaptı" dedi.