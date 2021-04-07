Edirne merkezli 'FETÖ' operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Edirne merkezli yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan 18 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında meslekten ihraç edilmiş askeri personel, akademisyen, doktor, avukatların da bulunduğu 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara, Antalya, Balıkesir, Eskişehir ve İstanbul’da düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Edirne’ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.