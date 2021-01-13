Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istemi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği söylenen görüntülerle ilgili "suçu ve suçluyu övme" nedeniyle açılan davaya devam edildi.

DHA'nın haberine göre, Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 4. duruşmasına Gürkan katılmadı. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı'nın hazır bulunduğu duruşmada, eğlence mekanının sahibi Savaş Coşkun, tanık olarak dinlendi.

Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı da sosyal medya ve basına yansıyan video kayıtlarının kasıtlı olarak kesildiğini belirterek, videonun tamamının elde edilmesini talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Recep Gürkan'a 2 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, olayın video kayıtlarının araştırılmasına karar vererek, duruşmayı 12 Mart gününe erteledi.