Eczanelerde son durum: Stajyer eczacılar aylardır aşı bekliyor

Ocak ayında başlayan ve yavaş ilerlemesi nedeniyle tepki çeken aşılama programında ilginç uygulamalar yaşanıyor.

Ocak ayında aşılamanın başladığı günlerde öncelik grubuna dahil edilen eczacılar aşılarını olurken, yeni eczane açan eczacılar, ikinci eczacılar, yardımcı eczacılar ve sayıları 2 binin üzerinde olan stajyer eczacılar henüz aşılanmış değil.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, konuya ilişkin soL'a yaptığı değerlendirmede, "aşılanan gruba stajyerlerimizin ivedilikle eklenmesini, talep ediyoruz" dedi.

'Stajyerlerimiz aşılanmadı'

“Bildiğiniz üzere sağlık çalışanları ülkemizde öncelikli olarak aşılanan grupta yer aldı. Pandemi ile en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının öncelikli aşılanması elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bu süreçte bazı aksaklıklar da yaşandı" diyen Çolak, "Yeni eczane açan eczacılarımız, çalışmaya yeni başlayan çalışanlarımız, ikinci eczacılarımız, yardımcı eczacılarımız, mesul müdürlerimiz ve daha da büyük bir grup olan stajyerlerimiz henüz aşılanmadı" ifadesini kullandı.

5 bin eczacı ve eczane çalışanı aşı bekliyor

Gelinen noktada 2 bin 172’si stajyerler olmak üzere, 2 bin 893 eczacının ve eczane çalışanının henüz aşılanmadığını vurgulayan Çolak,. "Biz eczanelerimizde hep birlikte emek vererek, omuz omuza çalışarak pandemiye karşı mücadele veriyoruz. Hepimizin ortaklaştığı konu halk sağlığına katkı sunmak. Sağlık çalışanları bir bütündür, birbirinden ayrılmadan aşılanmalıdır. Türk Eczacıları Birliği olarak ilk günden bu yana ilgili kurumlarla görüşmelerimizi gerçekletiriyoruz. Ancak henüz bir sonuca ulaşmış değiliz. Çağrımızı yineliyor, aşılanan gruba stajyerlerimizin ivedilikle eklenmesini, talep ediyoruz" diye konuştu.