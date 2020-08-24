'Eczaneler zatürre ve grip aşısı talebine yetişemiyor'

Aynı zamanda eczacı olan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eczanelerin yurttaşın zatürre ve grip aşısı talebine yetişemediklerini söyledi. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle enfekte olan kişi sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Bulut, sonbaharın gelmesiyle birlikte grip ve zatürre hastalıklarında da artış yaşanacağına dikkat çekti.

'Tedarikte sorun var'

Bulut, Covid 19 nedeniyle yurttaşların aşıya yoğun bir talep gösterdiğini, yoğunluk ve tedarikteki sorun nedeniyle özellikle kronik hastalığı olanların bu aşıları yaptırmakta güçlük çekeceğini bildirdi. Zatürre ve grip aşısının toplam fiyatının 400 TL’nin üzerinde olduğunu kaydeden Bulut, “Covid 19 ile grip benzer semptomlar gösteriyor. Vatandaşlar aşının pahalı olup olmadığına aldırmadan, eczanelerde sıraya girdi. Bir an önce sonbahar gelmeden aşı olmak istiyorlar. Hastaneler koronavirüs nedeniyle zaten doluluk oranında ulaştı. Aşının tedarik edilmesi Covid-19 ile tanı karışıklığı yaşanmaması ve hastanelerin doluluk oranının azaltılması açısından da çok önemli” dedi.

'Adedi hemen artırın'

Sağlık Bakanlığı’nın plansızlığını eleştiren Bulut, “Pandemi sürecinde sonbaharda aşıya talebin yoğun olacağı bu kadar açıkken, Bilim Kurulu mutlaka grip ve zatürre aşısı olmayı önerirken, şimdiden bu krizin yaşanması kabul edilemez. Sipariş edilen aşı adedi zaman kaybedilmeden artırılmalıdır” diye konuştu.