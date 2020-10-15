Eczane teknisyeni koronavirüsten yaşamını yitirdi

Bir sağlık emekçisi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi.
İstanbul'da eczane teknisyeni olarak çalışan Hüseyin Seyirt Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği Seyirt için başsağlığı mesajları yayımladı.
Eczane teknisyeni olarak— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 15, 2020
çalışan Hüseyin SEYİRT'i
COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına
başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/tchnnzJWVP
COVID-19 mücadelesinde Hüseyin Seyirt'i kaybettik... pic.twitter.com/62jFRcD7Qh— Türk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) October 14, 2020
Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada sağlık çalışanları içinde testi pozitif olanların sayısının 40 bini geçtiğini, 107 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söylemişti.