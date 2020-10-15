Eczane teknisyeni koronavirüsten yaşamını yitirdi

İstanbul'da eczane teknisyenliği yapan Hüseyin Seyirt Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Bir sağlık emekçisi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İstanbul'da eczane teknisyeni olarak çalışan Hüseyin Seyirt Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği Seyirt için başsağlığı mesajları yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada sağlık çalışanları içinde testi pozitif olanların sayısının 40 bini geçtiğini, 107 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söylemişti.

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