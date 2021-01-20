Eczane çalışanlarının aşılanmasına yarından itibaren başlanacak

Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan açıklamaya göre, eczane ve ecza depolarının sorumlu müdür, yardımcı eczacı ve ikinci eczacıları ile çalışanlarının aşılanmasına en geç yarından itibaren başlanacak.

TEB, Covid-19 aşılama programına dahil edilmek üzere ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan eczacılar ile çalışanlarını 15 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı'na bildirdiğini ve bugün yapılan görüşmeler sonucunda da bu kişilerin aşılama işlemlerine en geç yarın itibariyle başlanacağı bilgisini aldığını duyurdu.

TEB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan;

- Sorumlu müdür(depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız,

- Eczane çalışanlarımız,

- Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız,

- Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız,

- Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz,

- Eczacılık Fakültelerimizin stajyer öğrencileri için,

sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."