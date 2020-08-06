ECLAC ülkelerinden işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler için Ekonomik Komisyon (ECLAC) üyesi ülkelerin temsilcileri Salı günü, örgütün Genel Kurulu'nun otuz beşinci oturumunda bir araya geldi. Kosta Rika, Küba’dan devraldığı ECLAC Geçici Başkanlığı görevini önümüzdeki iki yıl boyunca sürdürecek.

Sanal toplantı sırasında, katılımcılar uluslararası finansman alanında koronavirüs pandemisinin etkilerine acil yanıt verilmesini ve bölgede sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılmasını mümkün kılacak bir paradigma değişikliği çağrısında bulundu.

Küba Dış Ticaret ve Dış Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca ve ECLAC Genel Sekreteri Alicia Barcena toplantının eş başkanlıklarını üstlenirken, Malmierca, Küba’nın başkanlığında geçtiğimiz iki yıl boyunca bulunulan faaliyetlere dair bir değerlendirme yaptı.

Malmierca ülkesinin, özellikle Covid-19 pandemisinin neden olduğu yeni uluslararası iktisadi senaryoda, 2030 Gündemi’nin hayata geçirilmesindeki zorlukların üstesinden gelmek için çok taraflılık ilkesine duyduğu bağlılığın altını çizdi.

Rodrigo Malmierca, ‘‘Başkanlığımız esas değeri, samimi ve açık bir diyalog yoluyla, yoksulluğa son verme ve açlığı yok etme, herkesin evrensel sağlık hizmetlerine erişebildiği ve her çocuğun eşitsizlikleri derinleştiren ve imtiyaz kültürü yaratan mevcut derin uçurumların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan bir eğitim alabildiği bir topluma ulaşma hedeflerimize doğru yol almaktı’’ diye konuştu.

Alicia Barcena ise kolektif işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, Uluslararası finans kurumlarının bölgenin Covid-19 sonrası dönemde oynayacağı role değindi. Pandeminin kontrol altına alınması ve sürdürülebilir ve çevreci bir iktisadi toparlanma için eşitliğin tesisinin öneminin altını çizen Barcena, toparlanma sürecinde mali canlanmayı ve kemer sıkma önlemlerinden kaçınılmasını sağlayacak mali politikalara ihtiyaç duyulacağını belirtti. Barcena yeni mali önlemlerin ve sözleşmelerin yanı sıra vergi kaçırmayı engelleyecek daha ilerici ve etkili bir vergilendirme sistemine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

ECLAC’ın Geçici Başkanlığı’nı devralan Kosta Rika’nın Dışişleri Bakanı Rodolfo Solano ise, pandeminin bölgedeki etkilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında, ‘‘daha iyi sonuçların ancak kimseyi arkada bırakmadan, birlikte çalışarak elde edilebileceğini’’ ifade etti.