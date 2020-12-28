Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında Akit TV'de yaptığı konuşmayla ilgili inceleme başlatan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sofuoğlu'nu ifadeye çağıracağı öğrenildi.

Suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit edildi

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sofuoğlu'nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu'nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer almış ve Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söylemişti. Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Komünist Gençliği, Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.