Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

RTÜK Başkanı Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle bugün Üst Kurul’da başkanlık ve başkan vekilliği seçimi yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi.
6112 sayılı Kanun gereği başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan başkan vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul’da başkan vekili seçimi de yapıldı. RTÜK Başkan Vekilliği’ne, kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de komşularına yönelik ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda Noyan için kanala ceza verilmemesi gerektiğini, tehdit açıklamasının ‘büyütülecek’ bir konu olmadığını savunmuştu.