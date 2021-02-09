Ebu Hanzala'ya 12 yıl hapis cezası

IŞİD'in yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan ve "örgütün silahlı terör örgütü" olması nedeniyle toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayancuk SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşma sonrası mahkeme Bayuncak'a "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan toplam 15 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, "sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim sebebi" kabul ederek cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.