Ebru Timtik'in teyzesi tahliye edildi

Yeğeni Ebru Timtik’in adil yargılanma talebiyle girdiği ölüm orucu eylemine dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutu önünde pankart açtığı için tutuklanan Sultan Kaya tahliye edildi.



Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunun 238’inci gününde yaşamını yitiren yeğeni avukat Ebru Timtik’in eylemine dikkat çekmek amacıyla 29 Haziran’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutunun önünde eylem yaptığı için “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Sultan Kaya ve görme engelli Hasan Basri Yıldız'ın yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.

Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Sultan Kaya "6 aydır tutukluyum. Suçum Avukat Ebru Timtik'in teyzesi olmak. Ebru'nun ölmemesini istemek" dedi.

Hasan Basri Yıldız da "Biz, insanlar ölmesin demek istedik, bu nasıl terör örgütü üyeliği olabilir. Değerler mi değişti? İnsanlığın, onurun yerini ne aldı?" dedi.

Mahkeme heyeti, Kaya ve Yıldız hakkında tahliye kararı vererek, duruşmayı 27 Mayıs 2021 tarihine erteledi.