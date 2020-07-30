Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın tahliye talebi reddedildi

Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliye talebi İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından reddedildi. Mahkeme Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği kararın ardından yaptığı açıklamada “Derneğimiz üyesi Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal ATK'nin 'hapishanede kalamaz' raporuna rağmen tahliye edilmedi. Mahkeme verdiği kararda ‘tedavi için hastanede tutukluluk halinin devamı’ dese de bu, açıkça zorla müdahale kararıdır. Zorla müdahale cinayettir, suçtur!” denildi.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunun 209’uncu gününde olan Avukat Ebru Timtik ile 178’inci günündeki Avukat Aytaç Ünsal hakkında Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalmalarının uygun olmadığına dair rapor vermiş, Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nden acilen tahliye kararı verilmesini istiyoruz" denilmişti.