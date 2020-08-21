Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Kadıköy’de eylem

Adalet İçin Dayanışma Platformu, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Timtik ve Ünsal’ın Adli Tıp Kurumu raporlarına rağmen tahliye edilmedikleri ve adalet taleplerinin yanıtsız bırakıldığı belirtilen açıklamada iki avukatın hastanede tutulmalarının hukuksuz olduğu vurgulandı.

“Zorla müdahale işkencedir” sloganının atıldığı açıklamada Timtik'in 232, Ünsal'ın 201 gündür ölüm orucunda olduğu belirtilerek dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada 185 gündür ölüm orucunda olan Didem Akman ve Özgür Karakaya’nın da taleplerinin kabul edilmesi istendi.

Öte yandan Çağdaş Hukukçular Derneği, bugün Ebru Timtik’in bulunduğu Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip “Adil yargılama hakkı isteyen avukat arkadaşlarımızın mutlaka adil yargılama hakkını yetkililer göz önüne almalı" dedi. Saip "Kendi hayatlarını ortaya koyarak bu isteklerini dile getiriyorlar. Bir an önce yetkililerin bunu duymasını, adaletli bir yargılama sürecine dönmelerini istiyoruz. Bu şekilde yaşamlarını kurtarmamız mümkün olabilir. Biz yaşamın kutsallığına inanıyoruz. O yüzden hekimler olarak bir an önce taleplerinin göz önüne alınmasını istiyoruz” dedi.