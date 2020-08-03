Adli Tıp Kurumu’nun cezaevi koşullarında kalamayacaklarına dair verdiği raporun ardından mahkemenin tahliye yerine hastaneye sevk kararı verdiği ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için hastane önünde nöbet eylemi başlatıldı.

Aytaç Ünsal’ın kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Tutuklu Avukat Aileleri bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan tutuklu avukat Engin Gökoğlu’nun eşi Meral Gökoğlu, Timtik ve Ünsal’ın adil yargılanma için ölüm orucunda olduğunu belirterek Yargıtay’ın aylardır dosya hakkında bir karara varmamasına tepki gösterdi. Gökoğlu “Öncelikle Yargıtay’a soruyoruz; neyi bekliyorsunuz? Adil yargılanma hakkının sağlanması bu kadar zor mu? Ebru ve Aytaç'ın sağlıkları gittikçe kötüleşiyor, onları kaybetmek istemiyoruz. Onlar da ölmek değil, adil ve adaletli bir şekilde yaşamak istiyor” dedi.

Açıklama sırasında “Zorla müdahale işkencedir”, “Ebru ve Aytaç’ın talepleri kabul edilsin” sloganları atıldı. Açıklamanın ardından aileler hastane önünde nöbet eylemine başladı