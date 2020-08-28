Ebru Timtik İstanbul Barosu önünde anılacak

“Adil yargılanma” talebiyle girdiği ölüm orucunun 238’inci gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) kaldırılırken, burada bekleyişlerini sürdüren meslektaşları açıklama yaptı.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen açıklamada konuşan avukat Sinan Zincir, Timtik’in cenazesinin otopsi sonrası alınacağını ve saat 12.00’da İstanbul Barosu önünde anma düzenleyeceklerini söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre, Timtik buradaki anmanın ardından vasiyeti üzerine Gazi mezarlığına defnedilecek.

Zincir: Bahçeniz bahar görmeyecek

Avukat Zincir açıklamada şunları söyledi:

"Bugün ölüm orucu direnişinin 238’inci gününde Ebru ablamızı, yoldaşımızı kaybettik. Ebru bu toprakların demokrasi mücadelesi ve devrim mücadelesinin bir şehididir. Andımızdır. Her yerde dile getirdik dile getirmeye devam edeceğiz anılarına sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.”

Emniyet yetkilileri ile yaptıkları görüşmeyi aktaran Zincir, “Yarın saat 08:00'da otopsi yapılacak. 2 saat civarı sürecek ve saat 10:00'da hep beraber cenazemizi alıp İstanbul Barosu önüne geçip saat 12.00'de bir anma düzenleyeceğiz. Daha sonra Gazi Cemevi’ne götüreceğiz. Ardından Ebru'nun vasiyeti üzerine annesinin bulunduğu Gazi mezarlığına defnedilecektir. Ebrumuzun canına kıydınız çiçek gibi insanların kalbini kırdınız bu sürecin içerisinde yer alanlar bahçeleriniz bahar görmeyecek” dedi.

Tanrıkulu: Cenaze aileye verilecek

Açıklamada konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise meslektaşlarını kaybetmekten dolayı son derece üzüntülü olduğunu belirtti. ATK’de kimlik tespiti yapıldığını belirten Tanrıkulu şunları söyledi:

“Yarın sabah otopsi işlemleri yapılacak. Daha sonra naaşı defin için ailesine teslim edilecek. İnsanların vicdanını körelten ölümlerdendir açlık grevi ve ölüm orucu direnişleri ile ölmek. Maalesef bu süreçte sorumluluğu olan siyaset ve yargı kurumlarıdır. Arkadaşımız ölmeden adil yargılanacağı bir ortam yaratabilirdik. Fakat olmadı.”