Ebru Baki'nin programı sürüyor, konuğu değişti...

MHP'nin AKP destekli Habertürk operasyonu sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter'in sunucu Ebru Baki'yi hedef alan açıklamaları sonrası kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Baki'ye destek çıkmış, "Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli" demişti.

Bu açıklamanın ardından Bahçeli de kanalı hedef alan bir açıklama yaparken, kanaldan üst üste istifa haberleri geldi.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir MHP baskısının ardından görevlerinden istifa etti.

Bu iki istifanın ardından yaşanan son gelişme Ebru Baki'nin hedef alınan programının yayından kaldırılması iddiası oldu.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Baki'nin programının yayın akışından çıkarıldı, yerine haber bülteni eklendi.

Program yayında, yeni yayın yönetmeniyle

Bu iddiaya karşın bu sabah saatlerinde programın kendi saatinde ve Ebru Baki'nin sunumuyla yapıldığı görüldü.

Programın konuğu ise dünkü istifalar sonrasında kanalın genel yayın yönetmeni yapılan Yavuz Barlas oldu.

Baki programı dün istifa etmek zorunda kalan Bülent Aydemir ile birlikte sunuyordu.