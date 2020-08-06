EBRD ve IFC swap muafiyeti sonrası TL kredilerini artıracak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) kalkınma bankalarına BDDK tarafından getirilen bir dizi swap muafiyeti sonrası muhtemelen lira kredilerini artıracak.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, sunulan swap muafiyeti, yurtiçi piyasadaki swap maliyetlerinin Londra’dakinden düşük olması sebebiyle uluslararası kalkınma bankalarının fonlama maliyetini azaltacak.

Sağlanan muafiyet Türk şirketlerine kredilerin artırılması ve Türk varlıklarına yatırım yapılması koşulunu içeriyor. Kaynaklar EBRD ve IFC’nin muhtemelen lira kredi payını artıracağını belirtiyor.

EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, “EBRD gibi uluslararası kalkınma bankalarına lira likiditesine erişim kolaylığı veren kararı olumlu karşılıyoruz” dedi. Tuerkner “Yeni mekanizmayı test edeceğiz. EBRD eriştiği lira likiditesini Türk özel sektörüne kanalize edecek” değerlendirmesini yaptı.

IFC konuya ilişkin yorum yapmadı.