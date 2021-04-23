Ebeveyn Okulu'nda bu hafta: Türkiye'de çocuk olmak

Ebeveyn Okulu'nda bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar Türkiye'de çocuk olmak üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'de çocuk olmak üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Ebeveyn Okulu soL TV'de yayında: 

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