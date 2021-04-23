Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'de çocuk olmak üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.
Ebeveyn Okulu soL TV'de yayında:
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Ebeveyn Okulu'nda bu hafta: Türkiye'de çocuk olmak
Ebeveyn Okulu'nda bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar Türkiye'de çocuk olmak üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'de çocuk olmak üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.
Ebeveyn Okulu soL TV'de yayında: