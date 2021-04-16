Ebeveyn Okulu programında bu hafta Nevin Eracar ve Burak İsmanur eğitimde rehberlik öğretmeninin rolü ile öğrencilerin kolektif çalışmasının önemi ve sonuçlarını tartışıyor.
soL TV'de yayında:
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Ebeveyn Okulu'nda bu hafta: Rehberlik öğretmeninin önemi
soL TV'de yayınlanan Ebeveyn Okulu'nun bu haftaki bölümünde eğitimde rehberlik öğretmeninin rolü ile öğrencilerin kolektif çalışması ele alınıyor.
Haber Merkezi
Ebeveyn Okulu programında bu hafta Nevin Eracar ve Burak İsmanur eğitimde rehberlik öğretmeninin rolü ile öğrencilerin kolektif çalışmasının önemi ve sonuçlarını tartışıyor.
soL TV'de yayında: