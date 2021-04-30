Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur, psikoterapist Dr. Nevin Eracar ve Nihal Ünver otizm farkındalığı ayı sebebiyle otizm üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Ebeveyn Okulu'nda bu hafta otizm konuşuluyor
soL TV'de her Cuma yayınlanan Ebeveyn Okulu'nda bu hafta otizm üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor.
Haber Merkezi
Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur, psikoterapist Dr. Nevin Eracar ve Nihal Ünver otizm farkındalığı ayı sebebiyle otizm üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.
soL TV'de yayında: