Ebeveyn Okulu'nda bu hafta otizm konuşuluyor

soL TV'de her Cuma yayınlanan Ebeveyn Okulu'nda bu hafta otizm üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi

Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur, psikoterapist Dr. Nevin Eracar ve Nihal Ünver otizm farkındalığı ayı sebebiyle otizm üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.

soL TV'de yayında:

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