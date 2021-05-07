Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar Türkiye’de öğretmen olmak üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.
soL TV'de yayında:
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Ebeveyn Okulu: Türkiye'de öğretmen olmak
Ebeveyn Okulu'nda bu hafta Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar Türkiye'de öğretmen olmak üzerine söyleşiyor.
Haber Merkezi
Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar Türkiye’de öğretmen olmak üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.
soL TV'de yayında: