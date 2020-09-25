EBA'nın çökmesiyle ilgili konuşan Bakan Selçuk: 'Yine olur'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk’te katıldığı yayında öğrencilerin uzaktan eğitim için yönlendirildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde yaşanan çökmeyle ilgili konuştu. Bakan Selçuk, EBA’da bundan sonra da sorun olabileceğini belirtti.

'Bizim de bilmediğimiz şeyler var'

Selçuk şöyle konuştu:

"Biz bir salgın döneminde uzaktan eğitimin yapılması konusunda öğreniyoruz. Veli öğreniyor mu? Öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı öğreniyor mu? Öğreniyor.Ben şunu çok net söylüyorum: Arkadaşlar, bizim de bilmediğimiz şeyler var. Eksiğimiz var. Yaşadığımız sorunlar var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu halletmeye çalışıyoruz. Peki Twitter’da şöyle bir şey oldu, saatlerce kapalı kaldı, ulaşılamadı. Olur mu? Olur. Peki EBA’da da olur mu? Olur. Bundan sonra olur mu? Olur. Ben size söyleyeyim. Yine olur. Ama bunun olmaması için gayretimiz ve bu saldırıların nereden, nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var. Ben bunları istedim."

'Garanti veremem'

"WhatsApp ile ilgili biz buna çökme de demiyoruz. Bugün çalışıyor mu? Dün çalışıyor muydu? Evet. Bir sıkıntı var mıydı? Yoktu" diyen Selçuk, "Tekil olarak, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur. Hiçbir sorun olmayacak diye ben garanti veremem" açıklamasında bulundu.

'Tamamı pis diyemeyiz'

Okulların temizlik ve hijyeni konusunda asıl önem verdiği kısmın okulların kendi yapacağı denetimler olduğunu belirten Selçuk, "Ben okulun öz denetimin daha önemsiyorum. Bir okulumuzda problem varsa muhakkak yönetim müdahale ediyor. Denetmenler zaten var. Eksiğimiz elbet vardır. Her zaman olabilir. Ama biz fotoğrafa baktığımız zaman yüzde 99’unun çok büyük bir kısmının işlediği sistemde istisnai bir hadiseye bakarak okullarımızı tamamı pis diyemeyiz" dedi.