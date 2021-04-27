EBA'nın başarısızlığını Bakanlık kendisi yayımladı: Milyonlarca öğrenci eğitim alamıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 23 Mart 2020 - 23 Nisan 2021 tarihi arasındaki EBA istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 21 Eylül 2020 - 23 Nisan 2021 tarihleri arasında 12.729.206 öğrenci ve 997.410 öğretmen EBA'yı, 821.364 öğrenci ve 171.186 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif bir şekilde kullandı.

MEB 2019 – 2020 İstatistiklerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci bulunuyor. Dolayısıyla 4 milyon 691 bin 311 öğrenci EBA'dan yararlanamadı.

Öğrencilerin yüzde 61'i telefondan eğitim almaya çalışıyor

MEB'in yayınladığı verilere göre, 23 Mart 2020 - 23 Nisan 2021 tarihi arasında internet imkanı olan öğrencilerin yüzde 30'ü bilgisayardan EBA'ya girebildi. Yüzde 61'i telefondan, yüzde 9'u da tabletten eğitim almaya çalıştı.

Bu sayılar 21 Eylül 2020 - 23 Nisan 2021 arasında ise yüzde 59 telefon, yüzde 10 tablet, yüzde 31 bilgisayar olarak açıklandı.