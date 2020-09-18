EBA'daki sorunları çözemeyen Ziya Selçuk: Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İstanbul'da TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu" dedi.