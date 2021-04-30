E-devlet başvuru ekranı açıldı, çalışmıyor...

AKP'nin "tam kapanma" kararından sonra muafiyetlerle ilgili e-devlet'in kullanıma girdiği duyurulmuştu.

Sağlık gerekçesiyle izin almaya çalışanlar sisteme girdiklerinde farklı hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Konuya ilişkin soL'a bilgi veren bir yurttaş "199 hattı sürekli 'yoğunluk nedeniyle ...' diye başlayan yaklaşık bekleme süremin 10 dakikadan fazla olduğunu ileten mesajla karşılık veriyor. Ve e-devlet sitesine yönlendiriyor. Sabredip 3. kez 'hayır beklemek istiyorum' tuşuna bastığınızda görüşmeyi sonlandırıyor" dedi.

Dün de sistemde çalışma izni muafiyetiyle ilgili sorunlar çıkınca, karardan 3 Mayıs'a kadar vazgeçildiği duyurulmuştu.

