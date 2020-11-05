Düzenlemeye AKP'li vekil bile şaşırdı: Ama işçilerin kıdem tazminatı hakkı kaybolmaz mı?

AKP iktidarının toplam ücretli istihdamının yaklaşık dörtte birini oluşturan 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı haklarını ortadan kaldıracak düzenlemesine tepkiler sürüyor.

Sendikalar yaptıkları açıklamalar ve eylemlerle duruma tepki gösterirken, Birlik Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "AKP hükümetinin tarafı bellidir, sermaye cephesinin temel bileşeni olarak patronlara çalışmaktadır. Patron örgütlerinin dediğini yapmaktadır. Haklarımız pazarlık konusu yapılamaz, diyalog yoluyla tartışmaya açılamaz. Torba Kanun derhal geri çekilmelidir" denilmişti.

Düzenlemeye tepkiler gün geçtikçe artarken, önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda ilginç bir soru gündeme geldi.

Soru tartışma konusu olan düzenlemeye ilişkin olurken, soruyu soran isim ise AKP'li vekil Ali Cumhur Taşkın'dı.

AKP Mersin Milletvekili Taşkın, milyonlarca işçinin kıdem ve ihbar hakkını elinden alabilecek düzenlemeye ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda "Teklifle öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkından mahrum kalmasına neden olmayacak mı?" diye sordu.

AKP'li vekilin bu sorusu, düzenlemeye ilişkin "AKP içinde dahi tepki mi var?" sorusunu gündeme getirirdi.