Düzenin haber estetiği ve kurtarılan güzel çocuklar

Kadın cinayetleri, cinayet haberinin kendisiyle başlayıp, poliste verilen ifadeler, iddianameler, adli tıp kayıtları ve mahkeme kararlarıyla devam eden bir zincir halinde medyamızda yer tutuyor. En azından bir süredir böyle.

Bu biraz da etki-tepki mekanizmasıyla oldu.

Ülke gündemine yerleşen "önemli" cinayetlerde katil zanlısının kendini önce kamuoyunda aklama çabasının ürünü olan haberler yapıldı. Cem Garipoğlu'nun işlediği Münevver Karabulut cinayetini hatırlıyoruz ilkin, sonra başka zenginlerin işledikleri cinayetleri karartmak için harekete geçirdikleri avukatlar ordusu tarafından yaptırılmış haberleri anıyoruz.

Beklenebileceği gibi bu haberlerde daha çok öldürülen kadının kendisi sorgulanıyor, gericiliğin "e onun da o saatte orada ne işi varmış" kalıbına doğru oynanırken katilin "o kadar da haksız olmadığı" ya da "ağır tahrik altında olduğu" ve hatta "onun öldürmemiş olabileceği" işleniyordu. Öldürülen kadının "namusunu" didikleyen, "su testisi su yolunda kırılır" imalarıyla dolu haberler yapılıyordu.

Bu kalıp birden çok örnekte tekrarlandı.

Ve bunun doğal sonucu olarak, kadın cinayetlerinde katili aklamaya dönük medya operasyonlarına karşı bir uyanıklık ve karşı etkinlik ortaya çıktı.

Sadece mahkemede değil, medyada da sürekli "oyun" peşinde olan kadın katilleri ve taraftarlarına karşı sürekli bir uyanıklık ve mücadele hali bir zorunluluktu. Sadece öldürülen kadınların temsilcileri değil, onların mücadelesini veren toplumsal kesimler, siyasal örgütler bu yola girdi.

İyi de oldu.

Düzen medyasının burada bulabildiği çıkışsa, kadın cinayetlerinin magazinleştirilmesiydi.

Katilin hakları sonuna kadar gözetilip, "masumiyet karinesi" (!) gereği teşhir edilmemesine dikkat edenler, öldürülen kadının sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarıyla foto galeri yaparken utanmadı!

Şunu vurgulamak durumundayız, kadın cinayetlerinde ve bunların kamuoyunun gündeme getirilişinde bu "magazinleştirme" eğilimi çok güçlü. Mazbut emekçi ailelerinin boynu bükük çocukları, hayatın yorduğu bitkin anneler hergün üçer beşer öldürülüyor ama toplumsal hafızaya sadece yerleşik normlara uygun güzelliğiyle haber müdürünün dikkatini çekenler işleniyor. Fotogalerilerde yaşatılıyorlar!

Kadın güzelliğinin gördüğü itibar, kadın düşmanlarına karşı bir kazanım olarak görülebilirdi, eğer cinayetlerin magazinleştirilmesi sayesinde yüzlerce cinayet hasır altı edilip unutuluyor olmasaydı. Öldürülen kadınların sosyal medyada yayımladıkları (öldürüldükleri gün bir uyanık habercinin didik didik edeceğini hiç düşünmeden üstelik!) fotoğraflarla yapılan fotogaleriler, öleni yaşatmıyor, cinayeti örtüyor.

Magazinleştirme bir haber estetiğidir.

Sadece kadın cinayetlerinde karşımıza çıkmıyor.

Deprem haberlerinde de bir süredir bunu yaşıyoruz.

Depremde yitirdiklerimiz, enkaz altında kalanlar ya da saatler sonra kurtarılanlar...

Düzenin haber estetiğinin süzgecinden geçiyor.

Burada bir sınıfsal taraflaşma da var!

Burjuva sınıfıyla proletaryanın sınırdaş olduğu alanda gezinen eğitimli emekçilerin ölümü (elbette biraz da toplumsal etkinlikleri, görünürlükleri ve "değerleri" daha yüksek bulunduğu için) hep beraber daha fazla üzüldüğümüz şeyler oluyor.

Bir hekimin, hele topluma karşı sorumlu, mücadeleci bir hekimin ölümü ya da yakınlarının ölümü elbette özel olarak bir haber değeri taşır. Salgın zamanında canını dişine takarak çalışan insanların yaşanan dramda paylarına düşen ölümler hepimizi ilgilendirir. soL'u da ilgilendirdi zaten! Düzenin haber estetiğinin noktayı buraya koymasıysa başka bir şeydir.

Gerçekten artık insanın sorası geliyor: Kurtarılanlar arasında hiç mi "kapıcı çocuğu" yoktu! Ölümüne üzülmemiz gerekenler sadece bize gösterilenlerden mi ibaret?

Ya da kurtarılanların kir pas içinde, saçı başı dağılmış olmaları, haberi, haber fotoğrafını bozar mı? Niye biz depremi bütün korkunçluğuyla yüzünde yansıtan insanları göremiyoruz haberlerde?

Üstelik "mucize" eseri kurtarılanların haberleri giderek yaşanan dramların, topluma karşı işlenmiş suçların üzerini örter hale geldi.

Küçük Elif'in kurtarıcısının parmağına sarılan eli bize türümüzün yaşama bağlılığının ne kadar güçlü olduğunu hatırlatabilir ama o elin "her şeyi unutup birbirimize sarılmamız için" bir işaret olduğunu söyleyenlerle aynı kafada değiliz, aynı gemide hiç değiliz.

soL, bundan sonra bu konuda daha dikkatli olacak.

Düzenin haber estetiğinin tuzaklarından uzak durmaya devam edeceğiz, tüm basın emekçilerine de çağrımız bu yöndedir: İyi magazin haberdir ama haberin magazinleştirilmesi haberciliğe ihanettir. Yapmayın, ortak olmayın.