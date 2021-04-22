Düzen Siyasetinin Dili: Şantaj, Yalan, Tehdit…

Türkiye Komünist Partisi, günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'de böyle diyor:

Devlet racon kesemez. Her eleştiriyi suç ilan edemez. Kişileri, hedef gösteremez. Ağzından çıkan sözün bir sonucu olacağını bilmesi gerekir. Sınırlar bir kez aşıldığında ve sınırları aşan devletin kendisi olduğunda, sınırların herkes tarafından aşılabileceğini tahmin etmesi gerekir. Devlet olmak, bunu gerektirir.

TKP Boyun Eğme gazetesinde yaklaşımını şöyle özetliyor:

Kimi kişiler vardır... İşler kontrolden çıktığında, yönetemediklerini düşündüklerinde bol bol nefret üretirler. Kişisel alanda bile sorunlu olan bu yaklaşım, devletin içerisinde makam sahibi kişilerce yapıldığında, daha büyük bir tehlike belirir. Tehlike, siyaset diline dair etik bir sorun değildir sadece. Başlı başına, vatandaşların özgürlüğünü ve güvenliğini tehdit eden, devletin vatandaşlar üzerindeki korumasını kaldıran bir ortamın oluşmasıdır tehlikeli olan.

Oysa devlet yönetmek ciddi bir iştir. Devlet racon kesemez. Her eleştiriyi suç ilan edemez. Kişileri, hedef gösteremez. Ağzından çıkan sözün bir sonucu olacağını bilmesi gerekir. Sınırlar bir kez aşıldığında ve sınırları aşan devletin kendisi olduğunda, sınırların herkes tarafından aşılabileceğini tahmin etmesi gerekir. Devlet olmak, bunu gerektirir.

Ne yazık ki, devlet halktan ve halkın çıkarlarından uzaklaştıkça, devlet olmaktan çıkar. Türkiye’de de olan budur. Özellikle AKP iktidarında, nefret söylemini gündelik bir alışkanlık haline dönüştüren çok sayıda isim ile tanışmamız bir rastlantı değil. İktidar, kendi varlığını, daha çok “düşman” ve daha çok “terörist” üreterek korumaya çalışmaktadır. Burada, halka dönük bir nefret belirginleşir.

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