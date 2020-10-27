Düzcespor'da 16 futbolcu ile başkan Covid-19'a yakalandı

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da 16 futbolcu ile kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcuların ise tedavilerine başlandı" denildi.

Kulüp yönetiminin, takımın yarın ligde oynayacağı Bayrampaşaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaatta bulanacağı aktarıldı.