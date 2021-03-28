Düzce’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

Düzce'de dün akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya’nın Kocaali ilçesi arasındaki eski İstanbul karayolunun Edilli mevkiinde kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul istikametine giden ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil büyük hasar görürken, otobüs ise çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Bariyerlere çarparak duran otobüste ise 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.