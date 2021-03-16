Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Metin Aygün, boşanma aşamasında olduğu eşi Mediha Aygün'ü öldürdü.

53 yaşındaki Aygün kendisini boğazından bıçaklayarak intihar etti.

DHA'nın haberine göre, gürültüye uyanan çiftin 3 çocuğundan en büyüğü, evin kapısını açarak yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mediha Aygün ve Metin Aygün'ün öldüğü saptandı.

Mediha ve Metin Aygün'ün cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çiftin 16, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu da Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.