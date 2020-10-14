Düzce’de kadın cinayeti

Düzce’nin yaşayan Kemal Anıl Şenol, Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde bulunan kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ın evine gitti.

Kemal Anıl Şenol, 25 yaşındaki Mahide Güneş Ünal'ın kalbine ateş etti. 30 yaşındaki Şenol, ardından da intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri Mahide Güneş Ünal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralandığı fark edilen Kemal Anıl Şenol da ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Şenol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.