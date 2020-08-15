Düzce’de 95 fındık işçisi karantinaya alındı

Düzce’ye fındık toplamak için gelen işçiler, fındık bahçesinde kaldıkları çadır ve yerleşim alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA'nın haberine göre, bir aydır devam eden kontroller kapsamında bugüne kadar koronavirüs belirtileri gösteren 95 kişi, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, "15 Temmuz itibarıyla ilimize gelen fındık işçilerini sağlık taramasından geçiriyoruz. Bunlar içerisinde semptomlarına bakıyoruz. Semptom olduğu zaman hemen sağlık kuruluşlarına başvurmaları için bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 616 fındık işçimizin taramalarını yaptık. Bunun dışında da 95 kişinin semptomlarından ve durumundan şüphelendik. Karantina altına almak zorunda kaldık. Karantinada tutuyoruz. Karantinada takiplerini yapıyoruz” dedi.