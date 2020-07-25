Düzce'de 116 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi

Düzce'de 11 fabrikaya hizmet veren bir firmanın yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle işçiler kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Çalıştıkları fabrikalarda dün yediği dün yemeğinin ardından rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 116 işçi nedeniyle fabrikalar bugün işbaşı yapmadı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, söz konusu kişilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğunu belirterek, "11 fabrikamızda çalışan 116 işçimiz şu anda gözlem altında ve sağlık durumları iyi. Araştırmalarımıza göre bu fabrikalara yemek veren firma aynı ve dün öğlen çıkan menüdeki tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Konu hakkındaki araştırmalarımız devam etmektedir. İşçilerimizin sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.