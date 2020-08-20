Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan'ın avukatından gizlilik kararına itiraz

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan Mehmet Kaplan'ın avukatı, soruşturmadaki gizlilik kararına itiraz ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi

Gaziantep'te, 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmaya getirilen gizlilik kararına itiraz edildi.

Gaziantep'te 13 Ağustos günü Atlantik Halı'nın sahibinin oğlu Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden şüpheli bir şekilde "düşen" Duygu Delen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, çıkarıldığı mahkemece "cinsel istismar ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. 

Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, "kamuoyunun adil yargılama konusunda şüphe duymaması, müvekkilinin adil yargılanma hakkı nedeniyle" soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılması için başvuru yaptıklarını açıkladı.

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